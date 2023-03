Bari vs Frosinone è anche Esposito vs Mulattieri: sfida tra prestiti Inter

Domani sfida di alta classifica in Serie B. Nel pomeriggio si affronteranno infatti Frosinone e Bari, rispettivamente prima e terza in classifica. Il match vedrà opposti anche due giocatori di proprietà dell’Inter

IERI COMPAGNI, OGGI AVVERSARI – Domani alle 16,15 il Bari ospiterà il Frosinone capolista per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. I pugliesi cercano il momentaneo sorpasso sul Genoa, al momento al secondo posto e impegnato domenica contro la Ternana. Oltre alle rispettive tifoserie, a guardare con interesse la sfida tra Bari e Frosinone ci sarà anche l’Inter. I nerazzurri potranno osservare la partita con un occhio di riguardo verso Sebastiano Esposito e Samuele Mulattieri. I due si affronteranno per la prima volta domani, dopo essere stati compagni nella Primavera nerazzurra durante la stagione 2018-2019. Entrambi vogliono convincere il club nerazzurro a dargli una chance. Se Mulattieri ha dimostrato quest’anno di poter avere delle potenzialità (qui il focus a riguardo), per Esposito si tratta di una questione di continuità e maturità. Il classe 2002 sogna il ritorno a Milano, dopo averci giocato per sei mesi nella stagione 2019-2020, segnando anche il primo gol tra i professionisti contro il Genoa su rigore.