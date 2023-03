Spezia-Inter, Dumfries torna in panchina? Un ballottaggio in difesa

Tra poche ore l’Inter scenderà in campo a La Spezia per la sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Denzel Dumfries potrebbe tornare in panchina, un ballottaggio aperto in difesa. Simone Inzaghi presto scioglierà ogni dubbio.

IN DIFESA – Denzel Dumfries non ha ancora recuperato la forma migliore da quando è tornato dall’esperienza con l’Olanda al Mondiale in Qatar, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Il giocatore – complice anche le grandi prestazioni di Matteo Darmian -, non è riuscito più a ritrovare la maglia da titolare, perdendo probabilmente anche un filo di fiducia. Proprio l’italiano anche oggi potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di esterno destro, dato che nelle ultime partite ha giocato da terzo centrale considerata l’assenza per infortunio di Milan Skriniar che non è ancora tornato a disposizione della squadra. Per questo motivo Simone Inzaghi potrebbe puntare su Danilo D’Ambrosio per completare il trio formato da Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij (in vantaggio su Francesco Acerbi).