Mulattieri e l’ottimo rendimento con il Frosinone: Inter, tieni o lasci?

Samuele Mulattieri sta disputando un’ottima stagione con il Frosinone. I ciociari l’anno prossimo dovrebbero tornare in Serie A Il prossimo anno, e a quel punto l’Inter dovrà decidere il destino dell’attaccante classe 2000

RENDIMENTO TOP – Samuele Mulattieri è uno dei giocatori di proprietà dell’Inter che sta facendo bene nel campionato cadetto (un altro di questi è Fabbian, di cui si parla qui). L’attaccante classe 2000, dopo i prestiti al Volendam e al Crotone, sembra aver trovato la sua consacrazione con il Frosinone. I ciociari al momento sono primi in classifica, e molto lo devono anche a Mulattieri. Sono già 10 infatti le reti realizzate dall’attaccante di proprietà dell’Inter in Serie B, con 4 assist. Mulattieri è il quarto capocannoniere del campionato, ma potrebbe ancora migliorare i suoi numeri. Nel frattempo, può “accontentarsi” di essere il capocannoniere del Frosinone.

INTER, CHE FAI? – L’anno prossimo i ciociari probabilmente torneranno in Serie A, e allora l’Inter dovrà decidere cosa fare con il suo attaccante. Lasciarlo in prestito al Frosinone per un altro anno e capire come il ragazzo si ambienterà in un campionato molto più competitivo o richiamarlo alla base e dargli subito una possibilità? La risposta ancora non si conosce, ma molto dipenderà dal finale di stagione dell’attaccante originario di La Spezia. L’Inter dovrà fare la scelta giusta per evitare di bruciare un potenziale talento.

