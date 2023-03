Milik alla Lukaku e Icardi, così mette nel mirino Inter-Juventus! − TS

Arek Milik, ai box dal 29 gennaio, prova il recupero lampo per il derby d’Italia del 19 marzo, Inter-Juventus. Il centravanti polacco sta adottando la tecnica di recupero provata già da colleghi noti come Lukaku e Icardi

RECUPERO LAMPO? − Milik accelera i tempi per ritornare immediatamente a disposizione della Juventus e ha messo nel mirino il Derby con l’Inter del 19 marzo. L’attaccante polacco è fermo dal 29 gennaio, ovvero dalla lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tempi di recupero 45-60 giorni. Il giocatore vorrebbe smentire anche lo stesso Massimiliano Allegri, il quale ha auspicato un suo rientro in campo per dopo la sosta nazionali. Ma l’ex Napoli e Marsiglia scalpita tant’è che negli ultimi giorni ha deciso di adottare la camera iperbarica. Sostanzialmente sta respirando a pressione atmosferica aumentata: l’ossigeno sotto pressione aiuta i muscoli nel processo di recupero dopo lesioni e infortuni. Si tratta di una pratica già utilizzata da molti suoi colleghi illustri quali Lukaku e Icardi nonché dal fuoriclasse del tennis, Novak Djokovic.

