Samaden via dall’Inter, per lui 2 strade. Sostituto? È bagarre − CdS

Roberto Samaden e l’Inter si separeranno in estate dopo ben 33 anni. Per il responsabile del settore giovanile nerazzurro adesso due strade percorribili. Intanto, è bagarre per sostituirlo

EREDE − L’Inter pensa al dopo Samaden. Il prossimo ex responsabile del settore giovanile nerazzurro andrà via in estate, per lui ci sarebbero due opzioni al vaglio: un ruolo nel City Football Group, vale a dire il network che ha in cima il Manchester City e anche dalla scorsa estate proprietario del Palermo, e un incarico nel Cagliari. Quanto al suo erede, al momento c’è in pole Gianluca Andrissi, attuale responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori in prestito ad altri club. Rimane in corsa anche Senti Costanzi, numero uno del vivaio dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

