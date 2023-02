Bari-Cosenza, le formazioni ufficiali: Esposito titolare! Anche due ex Inter

Tra poco in campo Bari e Cosenza, fischio d’inizio alle ore 16.15. In campo dal primo minuto ancora il prestito Inter Sebastiano Esposito. Presenti anche due ex Inter: Botta lato Bari e Zarate nei calabresi

Bari-Cosenza, le formazioni ufficiali: Esposito confermato

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, ESPOSITO. Allenatore: Mignani

Cosenza (4-3-3): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Praszelik, Calò, Brescianini; Marras, Finotto, Zarate. Allenatore: Viali.