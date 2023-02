Paventi: «Sampdoria-Inter? Due a riposo! Lukaku, si valutano progressi»

Meno uno a Sampdoria-Inter, con Lukaku titolare. Ne parla Paventi, il quale ha il punto sul belga e su ciò che Inzaghi vuole vedere domani a Marassi

FARI PUNTATI − Andrea Paventi commenta la vigilia di Sampdoria-Inter prima della partenza dei nerazzurri: «Ritorneranno sia Lukaku che Brozovic, con Mkhitaryan e Dzeko che riposeranno. Occasione per vedere i progressi del belga e la continuità di Lautaro Martinez. Il Toro dopo il Mondiale è arrivato con una forma soprattutto mentale impressionante. Ma il test di Genova sarà importante per valutare appunto Big Rom, che è apparso in crescita nelle ultime due uscite, soprattutto contro Atalanta e Milan». Le sue parole su Sky Sport 24.