Barella capitan futuro dell’Inter? Lui non si espone: «C’è Handanovic»

Nell’Inter impegnata nella corsa scudetto spicca il nome di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, già protagonista nella scorsa stagione, è cresciuto ulteriormente e ora un protagonista e un leader a tutti gli effetti. Sono in tanti intorno all’ambiente nerazzurro a considerarlo come il futuro capitano, l’erede della fascia indossata da Samir Handanovic, ma l’ex Cagliari non si espone su questo tema. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha riportato un fatto curioso avvenuto oggi riguardante proprio l’ex centrocampista del Cagliari. Barella si è infatti intrattenuto con alcuni tifosi all’uscita del centro sportivo e a questi, che lo chiamavano “capitano”, ha risposto più volte con pacatezza: «E’ Samir il capitano».