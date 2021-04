Inter-Verona, Conte farà dei cambi ma senza stravolgere

Inter-Verona di domenica pomeriggio sarà un crocevia fondamentale nella corsa per lo scudetto. Antonio Conte farà dei cambi di formazione rispetto al pareggio contro lo Spezia, ma non ci saranno stravolgimento di formazione. L’analisi di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.

STANCHEZZA E CAMBI, NO STRAVOLGIMENTI – Barzaghi presenta l’Inter che potrebbe giocare domenica contro il Verona. Antonio Conte potrebbe fare dei cambi di formazione, ma senza stravolgere la formazione tipo con cui i nerazzurri hanno dominato il girone di ritorno. In Inter-Verona si vedrà quindi una squadra comunuque molto simile a quella delle ultime uscite: «Si è vista un pochino di stanchezza e potrebbe esserci qualche cambio. Sarà fondamentale l’allenamento di domani. Quali sono i ruoli con possibili avvicendamenti? Sulla sinistra Young potrebbe sorpassare Perisic. Eriksen si difende, ma potrebbero esserci Sensi, Vecino o Gagliardini. Davanti si può pensare se far partire Sanchez e non Lautaro Martinez. Deciderà Conte, ha cambiato molto poco nel girone di ritorno e non dovrebbe cambiare molto davanti a una partita così decisiva. Di sicuro non stravolgerà la squadra».