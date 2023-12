Barcellona, Champions League a rischio e Tuttosport cita l’Inter

Il Barcellona rischia di essere escluso dalla Champions League per motivi di Financial Fair Play. Tuttosport si è pregato di scomodare anche l’Inter. La sua motivazione.

IL CASO − Il Barcellona è a rischio sanzione a causa del mancato rispetto del Financial Fair Play. Secondo il settimanale tedesco Welt am Sonntag, l’Uefa starebbe pensando ad una punizione piuttosto severa: due o tre anni di esclusione dalla Champions League. Sul caso Barcellona, il focus della Uefa si è incentrato principalmente sulla presunta violazione del regolamento finanziario Uefa, secondo il quale i club sono obbligati a compensare le spese con le entrate corrispondenti. Il club catalano ha chiuso il bilancio 2022-23 con un utile di 303,71 milioni di euro, ma frutto di un’entrata non preventivata di 208,16 milioni di euro. Entrata realizzato grazie all’operazione Barça Vision legata ai diritti tv del club venduti in anticipo.

IN BALLO − A ciò si aggiunge anche la cosiddetta rivalutazione della libreria storica del club. Qui, Tuttosport, tira in ballo pure l’Inter. Il quotidiano scrive, che questa rivalutazione – una sorta di plusvalenza ma non per calciatori – è un escamotage adottata dai club per mettere a posto i conti. L’Inter realizzò questa operazione, attuata peraltro da tanti club anche italiani (Udinese e Napoli pure) nel 2021 rivalutando marchio e library per 212 milioni di euro. Si tratta di una norma che possono sfruttare solo i club che redigono i bilanci seguendo i principi contabili italiani (OIC) e non quelli internazionali (IFRS) e, quindi non la Juventus, che è quotata in borsa.