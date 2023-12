Inter in attesa di risposte anche nel giorno di Santo Stefano… Zhang

Inter alle prese con un finale di anno piuttosto impegnativo tra campo ed extra, che riguarda i progetti futuri di Zhang. Il tema cessione tornerà in auge a breve ma non prima del tema acquisto per ogni potenziale colpo di mercato. Anche a Santo Stefano non ci si ferma davvero

SANTO STEFANO – Tutti i piani futuri dell’Inter passano dalla decisione del suo Presidente. Anzi, dalle sue decisioni. Quella a breve termine e soprattutto quella a lungo termine. A breve termine condiziona il calciomercato di gennaio, quindi il finale di questa stagione. A lungo termine, invece, riguarda il controllo della società. O meglio, le quote di proprietà dell’Inter stessa. Dal Presidente Steven Zhang si aspetta sempre l’OK per definire qualsiasi operazione di mercato. In queste ore l’attenzione è rivolta sull’affare Tajon Buchanan, che è in cima alla lista nerazzurra per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi a partire da gennaio. L’Inter lavora sul colpo Buchanan ma non perde di vista le altre priorità. Focus sui più interessanti parametri zero per l’estate 2024 e sui giovani talenti, sui quali mettere le mani bruciando la concorrenza. L’obiettivo seconda stella può essere un crocevia dei progetti futuri di Zhang per l’Inter. Piani abbastanza noti, perché (s)vendere è l’ultima delle opzioni prese in considerazione dal Suning Holdings Group per il controllo dell’Inter. Qualche novità nel nuovo anno è attesa ma è ancora presto: nel giorno di Santo Stefano… Zhang deve ancora dare alcune risposte molto importanti alla sua Inter. E si spera che non sia il solito “OK ma…”, che può solo complicare i piani dell’area tecnico-sportivo.