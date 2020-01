Balzaretti: “Applausi all’Atalanta! Inter, complimenti a Lukaku e de Vrij”

Federico Balzaretti, ex giocatore tra le altre di Palermo e Roma, oggi opinionista per DAZN, al termine di Inter-Atalanta ha detto la sua riguardo il match terminato in pareggio, facendo i complimenti in particolare alla squadra allenata da Gasperini. Poi ha evidenziato le prestazioni di Lukaku e de Vrij, soprattutto nel primo tempo.

GARA IN DUE TEMPI – L’Inter a detta dell’ex giocatore Federico Balzaretti è partita meglio nel primo tempo, e si è complimentato con l’Atalanta: «Applauso meritatissimo per l’Atalanta. L’Inter è partita fortissimo i primi trenta minuti, Gian Piero Gasperini ha rischiato ed è stato punito. Poi l’Atalanta è cresciuta a dismisura e nel secondo tempo non c’è stata storia. Il rigore poteva sancire la vittoria dell’Atalanta e ha ribadito di essere una squadra di livello internazionale. L’Atalanta è una grande! Continuo a ripeterlo. Questa è una squadra che può e deve arrivare in Champions League».

SU LUKAKU – Balzaretti continua elongiando la prestazione dell’attaccante belga dell’Inter, così come quella di Lautaro Martinez autore del gol: «Romelu Lukaku ha fatto una grandissima partita, il migliore nel primo tempo. Ogni pericolo passava nei suoi piedi. Nel secondo tempo ha cercato di fare diversi strappi, José Luis Palomino ha fatto una grande partita ma lo ha sofferto. Nel secondo tempo hanno fatto ripartire poche volte l’Inter. Il lavoro di Lautaro Martinez e Lukaku è decisivo e fondamentale».

LA DIFESA – Balzaretti ha concluso parlando delle difese, iniziando con quella dell’Inter e in particolare del centrale olandese: «Stefan de Vrij ha difeso cercando di limitare il più possibile. Nel primo tempo è stato incredibile su Duvan Zapata. Lukaku nettamente meglio di Palomino, e de Vrij nettamente meglio di Palomino. Nel secondo tempo l’Inter ha limitato i danni dell’Atalanta che però ti attacca sempre con una convinzione tale da trovare sempre la soluzione».