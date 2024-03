Auriemma: «L’Inter come il Napoli, arrivata la fase dell’ammosciamento»

Raffaele Auriemma, noto giornalista vicino alle questione napoletane, negli studi Mediaset, ha commentato il pareggio del Napoli in trasferta contro l’Inter. Tanti i temi toccati nella puntata di domenica a Pressing.

CALO – Raffaele Auriemma, giornalista e opinionista, nel corso della puntata di Pressing, ha commentato il pareggio del Napoli di Francesco Calzona contro l’Inter a San Siro. Queste le sue parole: «Credo che per l’Inter sia arrivato ‘l’ammosciamento’ come successe al Napoli lo scorso anno. Non possiamo puntare il dito contro questa squadra che meritava di andare avanti anche in Champions League, credo per il Napoli sia finita qui la stagione a meno che non allarghino l’accesso in champions League fino al settimo o ottavo posto (ride). Razzismo? Prima di educare la gente, bisogna spiegare ai calciatori cosa significa il razzismo. Nella trance agonistica posso prendermela con tutti quelli della sua famiglia, ma se lo chiamo negro vuol dire che il razzismo ce l’hai dentro. Se il calcio vuole essere credibile, dovrebbe prendere dei provvedimenti seri su Acerbi».