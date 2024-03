Atlético Madrid a 10 giorni dall’Inter: due assenze pesanti oggi col Betis

L’Atlético Madrid fra dieci giorni affronterà l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League, ma oggi è atteso dal match contro il Real Betis in Liga (ore 16.15). Simeone non avrà a disposizione due pedine di spicco.

GLI STOP – L’Atlético Madrid oggi torna a giocare in Liga dopo la pesante sconfitta di giovedì nel ritorno delle semifinali di Copa del Rey contro l’Athletic Club, il 3-0 che ha visto i colchoneros uscire dal torneo. A Diego Pablo Simeone ora restano solo la corsa Champions League dal campionato (è quarto a +3 sui baschi e -5 dal Barcellona, che si sfidano stasera alle 21) e il percorso europeo col ritorno con l’Inter. Oggi alle 16.15 l’Atlético Madrid scenderà in campo di nuovo al Civitas Metropolitano contro il Real Betis, nella ventisettesima giornata di campionato. Simeone, oltre ai lungodegenti César Azpilicueta e Thomas Lemar, non potrà contare nemmeno su José Maria Giménez e Antoine Griezmann entrambi non convocati. Per entrambi l’ultima partita è Inter-Atlético Madrid, l’andata del 20 febbraio, e bisogna capire se recupereranno prima del ritorno. Griezmann lì aveva accusato un problema alla caviglia, uscendo anzitempo. Giménez invece è alle prese con un infortunio muscolare, ma ieri ha aumentato i carichi in allenamento. Prima dell’Inter, l’Atlético Madrid giocherà anche sabato prossimo (sempre alle 16.15) a Cadice.