Atletico Madrid, sconfitta dopo l’Inter: niente finale di Coppa del Re!

L’Atletico Madrid si ferma ancora dopo l’Inter: la squadra di Simeone perde 3-0 in semifinale contro l’Atletico Bilbao e non accede alla finale di Coppa del Re.

DURA SCONFITTA – Dopo aver disputato la prima sfida degli ottavi di Champions League contro l’Inter, per l’Atletico Madrid arriva anche la sconfitta in Coppa del Re – oltre che il pareggio nell’ultima giornata di campionato. La semifinale di ritorno in casa dell’Atletico Bilbao, che all’andata era terminato con il KO di Simeone per 1-0, questa sera finisce con un brutto 3-0. Per l’Atletico Madrid, dunque, niente finale di Coppa del Re, che disputerà invece l’Atletico Bilbao contro il Mallorca. Allo stadio San Mamés di Bilbao i padroni di casa sbloccano la sfida col gol di Inaki Williams al 13′. Poi raddoppiano al 42′ con Nico Williams, per poi chiuderla definitivamente al 61′ con la rete di Gorka Guruzeta. In tutto, nel doppio impegno in semifinale, l’Atletico Bilbao ha messo a segno ben quattro gol, subendone zero dall’Atletico Madrid.