Italiano: «Inter, se in giornata difficile da battere! Ecco qual è la sua forza»

Vincenzo Italiano analizza il momento che sta vivendo l’Inter in campionato, tornando anche alla sfida vinta contro la sua Fiorentina.

PERSONALITÀ – Vincenzo Italiano, intervistato da Alfredo Pedullà in un’esclusiva di Sportitalia, è stato interrogato anche sull’Inter di Simone Inzaghi. Di seguito le parole dell’allenatore della Fiorentina: «Dimarco parla di sensazione di svolta dopo la vittoria contro la Fiorentina? Credo che quello dimostra la forza di una squadra. In quella partita non ci fu una grandissima Inter ma quando vinci quelle partite vuol dire che sei indirizzato e proiettato a grandi traguardi. In più l’Inter è forte in tutti i reparti, ha personalità, fisicità, tecnica. Si vede che è un gruppo unito, adesso sono tre anni con lo stesso allenatore. Io penso che in questo momento se li trovi tutti in giornata, come son partiti dall’inizio dell’anno, è davvero difficile batterli».