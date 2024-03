Pavard, adesso tocca a te: l’Inter aspetta il gol del battesimo!

Benjamin Pavard si è ambientato alla grande nell’ambiente Inter. Manca solo una cosa: il primo gol in nerazzurro. Che il battesimo avvenga proprio nella prossima sfida contro il Genoa?

INTEGRATO – Per quanto sembra essersi integrato bene all’interno dello spogliatoio dell’Inter, dal passaggio di Benjamin Pavard in nerazzurro dal Bayern Monaco sembrano passati anni. Eppure il trasferimento effettivo, a titolo definitivo, è avvenuto solo alla fine dello scorso agosto. E già in quel caso il difensore francese aveva dimostrato un estremo entusiasmo per la nuova avventura. Poi l’esordio a settembre con la maglia dell’Inter, seguito da eccellenti prestazioni e gare disputate con un misto di forza e classe impareggiabili. Insomma, in soli sei mesi in nerazzurro Benjamin Pavard sembra essere già diventato un interista a tutti gli effetti. E questo i tifosi lo avvertono particolarmente, apprezzando l’impegno in campo e l’appartenenza al gruppo del francese.

ATTESA – Proprio per questo grande spirito e per la bravura nell’essersi conquistato il cuore di compagni e tifosi, tutti nell’Inter non attendono altro che il battesimo di Pavard. Battesimo che non può che avvenire con il primo gol in maglia nerazzurra, che più volte in stagione ha sfiorato. Tutti i difensori nerazzurri sono andati in gol, compreso Aurel Bisseck che, nonostante i pochi minuti di gioco, è andato in marcatura in casa contro il Lecce. Al ritorno al Via del Mare, invece, è stato Stefan De Vrij a mettere a segno la rete. Questa, insieme, a quella di Matteo Darmian contro l’Atalanta, sembra essere quasi un indizio. Forse sta per arrivare anche il momento fatidico per Pavard. Che sia proprio nella prossima gara di campionato contro il Genoa? I tifosi dell’Inter non attendono altro che acclamarlo, nella speranza che questo possa avvenire proprio nell’atmosfera calda di San Siro.