Graziani avvisa l’Inter: «Le auguro la finale, ma occhio all’Atletico Madrid!»

Francesco Graziani guarda anche al percorso in Champions League dell’Inter. L’ospite di Radio Sportiva commenta il prossimo impegno europeo dei nerazzurri.

DIFFERENZE – Nonostante l’ampio divario raggiunto in campionato secondo Francesco Graziani per l’Inter non sarà semplice continuare il cammino europeo. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore sulla squadra di Simone Inzaghi: «A quest’Inter rischia di non bastare solo lo scudetto? Attenzione perché Atletico Madrid-Inter è una partita non dico a rischio ma difficile. Il calcio ti regala e ti toglie. L’Inter è costruita per fare bene in Europa e benissimo in Italia. Ma sappiamo che in Champions League è ancora più tosta, sono match davvero impegnativi sotto tutti gli aspetti. È chiaro che avendo questo vantaggio in campionato si può permettere di fare un po’ più di turnover, ma non facciamo voli pindarici. In Europa è veramente tosta. Io mi auguro di rivedere l’Inter in finale di Champions League e magari questa volta anche vincerla perché il calcio italiano si avvantaggerebbe a livello di immagine in maniera incredibile.