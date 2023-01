Atalanta, nuovo infortunio per un titolare! Sfida con l’Inter a rischio – Sky

Nuova tegola per l’Atalanta di Gasperini. Gli orobici, in campo domani sera contro la Juventus, perdono un titolare per infortunio. A rischio anche la sfida con l’Inter di Coppa Italia

INFORTUNIO – L’Atalanta perde nuovamente per infortunio Duvan Zapata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il colombiano non sarà convocato per la sfida contro la Juventus di domani sera. Per lui nuovi guai muscolari accusato in Coppa Italia contro lo Spezia: nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami strumentali ma, secondo l’emittente, i tempi di recupero potrebbero non essere brevi. A rischio, quindi, anche la sfida del 31 gennaio contro l‘Inter in Coppa Italia.