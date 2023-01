Skriniar, no all’Inter ‘per ora’. Galtier distrugge ogni speranza, tutto deciso

Skriniar ha deciso di dire no all’offerta di rinnovo dell’Inter, con quel “per ora” che potrebbe dare ancora speranze al club nerazzurro e ai tifosi interisti. In realtà la strada è già tracciata e le parole di Galtier sono una conferma (vedi articolo)

TUTTO DECISO – Milan Skriniar ha deciso di dare una svolta al suo futuro rifiutando il rinnovo con l’Inter. Lo slovacco, che a giugno 2023 va in scadenza, andrà via a parametro zero a meno che non ci siano sorprese già adesso a gennaio (vedi ultime). Quel “per ora” ribadito più volte parlando del suo rifiuto potrebbe far intendere che la porta per l’Inter è ancora aperta o che magari lo slovacco si aspetta un rilancio, ma niente di tutto ciò è realistico. L’Inter ritiene di aver fatto il massimo e non ha alcuna intenzione di giocare al rialzo e Skriniar ne è perfettamente consapevole. Ecco perché la strada appare già più che tracciata e a rafforzare l’ipotesi sono arrivate le parole di Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain: «Non so se arriverà adesso o in estate. So che la società ci sta lavorando». Il sottotesto è chiaro: non so dire quando, ma so che arriverà.

Inter, nessuna sorpresa sul caso Skriniar: la strada è tracciata ma senza rischi immediati

In casa Inter nessuna sorpresa, ci mancherebbe. Le dinamiche del calciomercato sono ben note dalle parti della dirigenza nerazzurra che sta già cercando un degno sostituto, possibilmente per giugno e non per gennaio. La partenza immediata di Skriniar farebbe sì monetizzare l’Inter anche quel poco che basta ma andrebbe a creare una voragine tecnica che né Simone Inzaghi né la dirigenza sono disposti ad affrontare. Tra l’altro l’ex Sampdoria si sta rivelando un professionista esemplare, aspetto sul quale l’Inter farà leva fino a quando le strade non si separeranno.