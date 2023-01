VIDEO – Thogersen, prime parole da giocatrice dell’Inter: «Vi spiego le mie qualità»

Frederikke Thogersen, nuova giocatrice dell’Inter Women, attraverso i canali ufficiali del club si è presentata. La nuova centrocampista nerazzurra si è presentata, e non vede l’ora di cominciare.

PRESENTAZIONE – Frederikke Thogersen si presenta dopo l’ufficialità da parte dell’Inter Women: «Sono molto contenta di essere arrivata in un club così importante. Ho voglia di giocare, di vincere le partite e di inseguire i trofei. Per me significa moltissimo, è una grande possibilità. È un momento molto importante della mia carriera. Campionato Italiano? Lo conosco, ma ci ho giocato qualche anno fa. Mi aspetto che sia migliorato. Ovviamente l’ho seguito in questi anni, ora il formato è diverso e sono curiosa. Credo di potermi adattare bene. La mia qualità principale è la velocità, spero mi possiate vedere presto correre su e giù sulla fascia, sono anche abile a servire le mie compagne con dei cross precisi».

Fonte: Pagina Twitter [Inter]