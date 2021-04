Atalanta, beffa Champions alla Juventus! Tonfo Spezia prima dell’Inter

Terminano le sfide di Serie A delle ore 15. Vittoria per 1-0 dell’Atalanta contro la Juventus, che complica la corsa Champions ai bianconeri. Vincono anche Lazio (contro il Benevento) e Bologna (contro lo Spezia, che la prossima affronterà l’Inter).

ATALANTA-JUVENTUS – Vittoria casalinga per l’Atalanta contro la Juventus in una partita dalle poche emozioni. A decidere un tiro di Malinovskyi che trova la deviazione decisiva di Alex Sandro per il gol vittoria, nel finale di partita. Si complica ora la corsa dei bianconeri alla Champions League, fermi al quarto posto a 62 punti.

BOLOGNA-SPEZIA – Tonfo pesante per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che in casa del Bologna perdono 4-1. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa che vanno avanti per due reti a zero con Musa Barrow e Riccardo Orsolini (su rigore). Accorcia Ismajili prima di fine primo tempo, ma nella ripresa dilagano gli emiliani che chiudono il match sul 4-1 con la doppietta di Svanberg. Brutta sconfitta per i liguri, che mercoledì saranno impegnati contro l’Inter.

LAZIO-BENEVENTO – Partita con finale per cuori forti quella tra Lazio e Benevento. I biancocelesti vanno all’intervallo avanti per 3-0 grazie all’autogol di Depaoli e alle reti di Ciro Immobile e Joaquin Correa. Nella ripresa accorcia Marco Sau a pochi minuti dal rientro in campo, ma subito dopo un’autorete di Montipò porta i padroni di casa sul 4-1. Quando ormai la partita sembra in ghiaccio, le reti di Viola e di Kamil Glik costringono la squadra di Simone Inzaghi a soffrire fino all’ultimo secondo. Nel sesto minuto di recupero, però, Ciro Immobile firma la doppietta che vale il 5-3 finale.