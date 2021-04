Gattuso scioglie i dubbi ma non sul modulo: due opzioni per Napoli-Inter

Gattuso ha scelto il Napoli che affronterà l’Inter e non sembrano esserci particolari sorprese, in attesa di ufficializzare le decisioni. Come riportato da “Sky Sport”, la probabile formazione azzurra è definita

PROBABILE FORMAZIONE – I ballottaggi nei due reparti vedono in netto vantaggio Mario Rui come terzino sinistro e Victor Osimhen centravanti. Sono queste le scelte di Gennaro Gattuso per l’undici titolare del Napoli, che stasera ospiterà l’Inter allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Da definire il modulo, che dipenderà dalla posizione dinamica di Piotr Zielinski, destinato a iniziare da mezzala mancina nel 4-3-3 per poi alzarsi nella posizione di trequartista del 4-2-3-1 azzurro. Di seguito la probabile formazione di Gennaro in Napoli-Inter, in programma alle ore 20.45.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne.