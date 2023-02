Assogna: «Per Inzaghi, difficile gestire il dopo Conte. Inter disorganizzata!»

Paolo Assogna, ospite negli studi di Sky Sport24, ha parlato della poca continuità dell’Inter in campionato contro le piccole. Il giornalista ha fatto un confronto tra Inzaghi e Conte per poi individuare le difficoltà dei nerazzurri e in cosa il tecnico piacentino deve migliorare.

TENSIONE AGONISTICA − Paolo Assogna ha parlato delle difficoltà dell’Inter in campionato contro le piccole facendo un confronto tra Inzaghi e Conte. Le sue parole: «Sulle qualità tecniche del gruppo non c’è nessun dubbio. La squadra nel 2023 ha battuto nettamente il Napoli, ha battuto nettamente il Milan e ha battuto il Porto che è abituato a giocare in Champions League. Questo ci dice che nella preparazione della partita singola e che nel contenuto tecnico dei giocatori a disposizione di Inzaghi non possiamo avere dubbi. Gli alti e bassi invece ci dicono che per lui è difficilissimo gestire il dopo Conte che è bravissimo a mantenere alta la pressione agonistica. L’allenatore piacentino è bravissimo ma deve fare ancora un salto di qualità nel mantenere alta proprio la tensione dei calciatori anche in partite meno importanti».

DISORGANIZZAZIONE − Il giornalista ha analizzato il gol subito ieri dall’Inter, nel quale ha individuato gli attuali problemi dei nerazzurri: «I comportamenti di questa fase sono decisivi e determinanti. L’Inter riesce a focalizzare gli sforzi nelle partite che contano e poi ci sono dei cali di tensione. Ad esempio il gol del Bologna di Orsolini è un’immagine simbolica. In fase di possesso bisogna avere delle marcature preventive. In questo gol si vede la facilità dei rossoblù di verticalizzare per l’attaccante appena i nerazzurri hanno perso il possesso. Orsolini poi non deve altro che controllare bene il pallone e dare forza alla conclusione. Secondo me questa disorganizzazione è fortemente simbolica di questi cali di tensione. In questo senso Simone Inzaghi deve migliorare. Ha tempo per farlo visto che Spalletti il suo primo scudetto lo vincerà a 63 anni, Pioli lo ha vinto a 56 e lui ne ha dieci in meno».