Barzaghi: «Marotta? Messaggio in chiave futura al gruppo. La società c’è!»

Barzaghi ha spiegato le parole di Beppe Marotta all’indomani della sconfitta dell’Inter contro il Bologna. Ribadito il messaggio forte della società nei confronti dell’intera squadra

MESSAGGIO − Lunga intervista di Marotta, il quale ha spronato la squadra e Inzaghi (vedi articolo) e parlato anche dei rinnovi e del clima all’interno dello spogliatoio (clica QUI). Matteo Barzaghi, su Sky Sport, ne spiega il senso: «Senso intervento di Marotta? La società è presente e con proprietà e dirigenza vuol far sentire la sua voce. Messaggio in chiave futura alla squadra: noi ci siamo ma ora tocca a voi. Serve continuità e concentrazione da tutti. Col Bologna l’Inter ha subito il gol a palla scoperta e già qualche minuto prima c’era stato un campanello d’allarme per un altro pallone perso a metà campo. È una squadra che pecca in concentrazione durante la partita».