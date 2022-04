Assogna: «Inzaghi? Allenatore che ha sorpreso meno. Juventus-Inter…»

Paolo Assogna, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato di Juventus-Inter, big match in programma questa sera alle 20:45. Un commento, inoltre, sul momento di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri

RISCHI – Queste le parole di Paolo Assogna: «La Juventus è obbligata a rischiare per fare il salto di qualità definitivo. Inter? Inzaghi è un allenatore che ha cambiato meno ed ha sorpreso meno. Ha fatto delle scelte ad inizio stagione e non le sta mettendo in discussione. Ha la fortuna di avere tutti gli elementi a disposizione per la partita più importante finora. Simone Inzaghi è un grandissimo allenatore, ma la routine, viste le difficoltà delle ultime partite, doveva essere messa in discussione»