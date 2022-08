Assogna: «Inter, con lo Spezia bene soprattutto una cosa. Sintesi Inzaghi»

Il successo dell’Inter per 3-0 sullo Spezia trova ottimi commenti nella giornata di oggi. Assogna, ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, elogia Inzaghi per il lavoro svolto.

PROMOSSI IN TUTTO – Paolo Assogna celebra l’Inter vittoriosa sullo Spezia: «Mi è piaciuta soprattutto una cosa, come il gruppo si sia adattato alle nuove modalità offensive. Un conto è avere Edin Dzeko, che viene a fare il regista e bisogna servirlo anche orizzontale, al passaggio a Romelu Lukaku che va servito in maniera diversa. Bravo Simone Inzaghi: ha trovato la sintesi del passaggio dal gioco orizzontale a quello verticale, che non è solo il lancio per Lukaku, che ha valorizzato le caratteristiche del centravanti. I tempi con cui il gruppo si è adattato premiano il lavoro di Inzaghi».