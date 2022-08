Acerbi-Inter avanza: accordo con la Lazio! Una sola questione da risolvere – Sky

Inter e Lazio hanno l’accordo per il trasferimento in nerazzurro di Acerbi. Lo annuncia Sky Sport, dando una sola questione da risolvere fra il giocatore e il suo ormai ex club.

TRASFERIMENTO VICINO – Luca Cilli aggiorna nel corso dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24: «Ci sono delle novità che riguardano il difensore, Francesco Acerbi. Il mercato dell’Inter sta per consegnare l’ultimo tassello che manca per completare la rosa a disposizione: è il profilo individuato all’Inter per sostituire Andrea Ranocchia. Siamo veramente al fotofinish: come fa sapere Gianluca Di Marzio Inter e Lazio hanno l’accordo sul trasferimento, in prestito con diritto di riscatto. Bisogna capire se oneroso o meno, Acerbi deve risolvere delle situazioni col suo club di appartenenza. Lui è un giocatore in uscita, deve risolvere le mensilità di luglio e agosto poi sarà libero di trasferirsi. Ci sono ancora questi passaggi ma ci siamo, poi Acerbi potrà firmare per l’Inter».