Assogna: «Fischi a Lukaku in Inter-Roma? Significa una cosa»

Lukaku domani giocherà col Monza, poi fra otto giorni ci sarà Inter-Roma ossia la sua prima sfida da ex. Assogna parla di cosa succederà al Meazza, con un precedente già avvenuto.

IL RITORNO DA EX – Paolo Assogna non vede male i fischi per Romelu Lukaku in Inter-Roma: «Perché dobbiamo togliere questo aspetto emotivo ai tifosi? Ricordo sempre che una volta stavo facendo un Inter-Roma, intervista a Francesco Totti perché era stato il migliore in campo come spesso capitava. Eravamo nei trenta secondi della fascia pubblicitaria e tutto lo stadio lo fischiava: io chiesi a Francesco cosa provava, rispose “Significa che mi temono”. Credo che anche Lukaku sia molto temuto dai tifosi dell’Inter, che bene lo conoscono».