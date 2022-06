Arrivabene: «Dybala? Spero trovi squadra che merita. No guerra con lui»

Maurizio Arrivabene, AD della Juventus, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Paulo Dybala, obiettivo dell’Inter sull mercato

RINNOVO – Queste le parole di Arrivabene su Dybala, dal mancato rinnovo dell’argentino con la Juventus al suo futuro: «Dybala? C’era stato un accordo, poi c’è stato l’aumento di capitale, ci siamo tutti presi una pausa, di cui i procuratori erano informati e d’accordo, per effettuare valutazioni all’interno del Consiglio d’amministrazione. Ci siamo rincontrati ed abbiamo detto che i termini erano cambiati, perché volevamo muoverci in maniera diversa. Per cui da un contratto quadriennale a certe cifre, che vorrei evitare di citare per evitare ulteriori polemiche, siamo passati a un’altra strategia. Anche perché tutti sappiamo chi è arrivato a gennaio, no (Vlahovic, ndr)? Ma questo non ha compromesso i rapporti, non c’è stata nessuna guerra fra noi e Dybala. Dopo la decisione ci siamo sempre salutati cordialmente. Diciamo che c’è stata una decisione senza se e senza ma su questa vicenda e l’abbiamo messa in atto. Mi auguro che Dybala trovi la squadra e le soddisfazioni che merita. Dal nostro punto di vista le cose hanno un inizio ed una fine».

