Pagliuca: «Lukaku? Forse non adatto al Chelsea. Inter suicidio scudetto»

Pagliuca ha parlato a Serie A News del ritorno di Lukaku all’Inter. L’ex portiere, in nerazzurro dal 1994 al 1999, ritiene che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto vincere lo scudetto anche senza il belga.

PIÙ FORTE – Per Gianluca Pagliuca ora Romelu Lukaku può rilanciarsi: «Adesso è venuto a giocare in una squadra che ha fiducia in lui, probabilmente l’allenatore del Chelsea ne ha meno. La scorsa stagione non è stato decisivo come lo è stato negli anni passati all’Inter. Insomma, ha deciso di andare a casa. Probabilmente ha sbagliato a voler andare al Chelsea, pensando fosse più facile. Però sai, in ogni squadra e con ogni allenatore è diverso. Forse lui al Chelsea non era adatto. Inter favorita con Lukaku? Sicuramente l’Inter adesso, come anche l’anno scorso, è la squadra più forte del campionato. Non ha vinto lo scudetto, ma ha vinto le altre coppe. Però poteva vincere tranquillamente anche il campionato se avesse gestito meglio determinate partite. Scudetto Milan? È stato un mezzo miracolo. Diciamo che l’Inter si è suicidata un paio di volte in modo clamoroso, però il Milan ha avuto le occasioni e le ha sfruttate».

Fonte: serieanews.com – Nico Bastone