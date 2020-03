Arrigoni: “Sarebbe bello che la Serie A inventasse qualcosa di nuovo”

La Serie A presumibilmente non ripartirà il 3 maggio, come fatto intendere ieri sera dal ministro Spadafora (vedi articolo). Il giornalista Claudio Arrigoni, intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”, si augura che il calcio italiano possa reinventarsi.

SPERANZE RIDOTTE – Secondo Claudio Arrigoni è improbabile che Gabriele Gravina riesca a ottenere dal Governo una riduzione delle restrizioni sulla Serie A: «Credo di no. Le parole di Vincenzo Spadafora, che ha avuto in questi giorni, non mi sembra che aprano molte possibilità di questo tipo. Sarebbe bello che il calcio potesse inventare qualcosa di nuovo, i play-off si possono fare anche poco prima dell’inizio della prossima stagione, se i presidenti sono un po’ flessibili. Non mi sembra che lo siano, quindi mi sembra molto difficile concludere questa stagione».