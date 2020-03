VIDEO – Inter, poker col brivido con la Roma: dilaga, poi regala rigore folle

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 marzo 1988. Nonostante un rigore regalato che ha dell’incredibile, per la dinamica dell’azione, la squadra di Trapattoni rifila un poker alla Roma: Ciocci in giornata di grazia.

QUATTRO GOL E UN REGALO – Trentadue anni fa l’Inter batteva 4-2 la Roma nella ventiquattresima giornata di Serie A 1987-1988. Per mezz’ora è monologo nerazzurro: Massimo Ciocci, attaccante ventenne alla sua miglior prova interista, si procura il rigore dell’1-0 trasformato da Alessandro Altobelli al 13′ e fa tris con un gran movimento in area alla mezz’ora. In mezzo, quattro minuti dopo il vantaggio, Giuseppe Bergomi raddoppia con uno splendido tiro da fuori. Sul 3-0 la squadra di Giovanni Trapattoni crede di averla già vinta e il difensore Salvatore Nobile in maniera sconsiderata prende il pallone con la mano in area regalando un rigore folle, che Giuseppe Giannini trasforma al 38′. Quando su una punizione Bergomi devia in barriera e la Roma si porta sul 3-2 a un passo dall’intervallo il rischio di una rimonta diventa concreto, ma al 68′ è ancora Ciocci a togliere l’Inter dai guai con la doppietta che vale i due punti. Di seguito il video di Inter-Roma dall’account YouTube “inter070”.