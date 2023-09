Arnautovic out, Inzaghi cerca soluzioni: ci sono diverse vie interne − SM

Arnautovic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per un po’ e, in attesa del recupero, il tecnico sta valutando le diverse soluzioni interne per non restare corti in attacco.

SOLUZIONI INTERNE − Marko Arnautovic, fermo ai box, non potrà dare il proprio contributo per un po’ l’attacco dell’Inter. Possono però, secondo SportMediaset, esserci buone soluzioni proprio in casa nerazzurra. Si pensa o a Ismaila Sarr, dalla Primavera, o all’avanzamento di uno tra Davy Klaassen ed Henrikh Mkhitaryan per tamponare e per provare a non fermarsi in questa corsa.