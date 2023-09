Teotino: «Rosa Inter vecchiotta. Dubbio su Arnautovic. Avrei preso…»

Teotino parla dell’attacco dell’Inter, in particolare di Sanchez e Arnautovic, che in questo momento risulta il reparto in emergenza. Il giornalista in estate avrebbe fatto scelte di mercato differenti.

EMERGENZA – Gianfranco Teotino esprime le proprie considerazioni in merito a due giocatori dell’Inter e a un altro attaccante di Serie A che avrebbe potuto fare al caso dei nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su Radio Sportiva: «Marko Arnautovic e Alexis Sanchez sono due soluzioni d’emergenze trovate dall’Inter e fatte dando anche un occhio al portafoglio e al bilancio. Sanchez è arrivato a costo zero. Su Arnautovic ho qualche dubbio fin dall’inizio. Anche perché hanno speso 10 milioni di euro per lui. Per cui forse uno sforzo per arrivare a Duvan Zapata che comunque ti garantisce più gol e continuità si poteva fare. Arnautovic nell’ultima stagione al Bologna ha avuto tantissimi infortuni. Devo dire che li ha avuti anche Zapata, ma a livello muscolare. Però tra i due io credo che sarebbe stato forse meglio Zapata. Mi domando se non fosse stato meglio per l’Inter cercare di approfittare di questo ricambio anche sul fronte offensivo. Per ringiovanire una rosa che sta diventando un po’ vecchiotta. È stato mandato via Edin Dzeko per raggiunti limiti d’età e poi è stato preso Sanchez che con l’età è lì e Arnautovic è un ultra trentenne. Forse sarebbe stato meglio puntare su qualche giovane, magari già nella Primavera dell’Inter, che potrebbe crescere. Mi son sembrate due scelte d’emergenza ma anche un po’ troppo conservative».