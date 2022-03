Argentina, Scaloni non risparmia l’Inter: non due bensì quattro convocati

L’Argentina ha deciso di convocare ben quattro giocatori dell’Inter. Due della prima squadra e due della Primavera in vista degli impegni contro Venezuela ed Ecuador

QUATTRO CONVOCATI − L’Inter arricchisce l’organico dell’Argentina con ben quattro giocatori. In vista delle gare contro Venezuela ed Ecuador (Seleccion già qualificata ai Mondiali del 2022), il CT Scaloni ha deciso di convocare Lautaro Martinez e Joaquin Correa dall’Inter di Simone Inzaghi. Soddisfazione anche per i fratelli Franco e Valentin Carboni dell’Inter Primavera di Cristian Chivu. Per i due si tratta della prima vera convocazione tra i grandi.