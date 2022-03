Durante: «L’Inter ha carattere, Sampdoria matura ma daremo il massimo»

Il portiere dell’Inter Women, Francesca Durante, ha parlato ai microfoni di Inter Tv del momento della squadra e della prossima gara contro la Sampdoria. La determinazione della giocatrice nerazzurra

DARE IL MASSIMO − La Durante non ha dubbi sull’Inter: «Veniamo da un periodo difficile, ma la squadra ha carattere e si sta allenando bene. Daremo tutto per giocarcela alla grande. Sampdoria? Sarà gara difficile perché la Sampdoria è una squadra matura nonostante sia nata da poco. Ha caratteristiche ben precise che gioca in attacco ma noi daremo il massimo per darle del filo da torcere».