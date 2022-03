Europa League, una tedesca dopo l’altra: per l’Atalanta c’è il Lipsia ai quarti

L’Atalanta affronterà un’altra squadra tedesca in Europa League. Dopo aver eliminato agli ottavi di finale il Bayer Leverkusen, la squadra di Gasperini affronterà il Lipsia

SORTEGGIO − Per l’Atalanta, altro esame di tedesco. Dopo il vincente doppio confronto contro il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale di Europa League, per la Dea ai quarti di finale c’è il Lipsia. L’urna di Nyon ha parlato. Il club tedesco non ha giocato la fase precedente della competizione passando di diritto a quella successiva dopo la squalifica dello Spartak Mosca per i fatti che stanno accadendo in Ucraina. Le altre gare valide per i quarti di finale di Europa League sono: Eintracht Francoforte-Barcellona, Braga-Rangers e West Ham-Lione.