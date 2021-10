Antonello: «Nuovo stadio per Olimpiadi 2026? No, tempi slittati»

Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Marino dopo l’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio

I TEMPI – Alessandro Antonello parla a proposito del nuovo stadio e delle tempistiche per la realizzazione: «Nuovo stadio Inter e Milan? Non ci sarà sicuramente per le Olimpiadi. Ci sarà San Siro. Penso che sia molto difficile ormai dopo due anni di pandemia i tempi sono slittati. Sul nuovo stadio c’è una road-map che seguiremo e ci auguriamo che sia propedeutica ad una velocizzazione del processo di approvazione». All’incontro ha partecipato anche il Milan, rappresentato dal presidente Scaroni.

Fonte: Agenzia Dire