Andrissi: “Inter meno bella, ma tosta e granitica. Insigne ingenuo”

Condividi questo articolo

Gianluca Andrissi

Andrissi rigetta le critiche nei confronti dell’Inter. Il dirigente, con un passato nel settore giovanile nerazzurro, ha parlato a “Sportitalia Mercato” della partita contro il Napoli, dove le sue contestazioni si sono rivolte verso Insigne.



PROVA DI CARATTERE – Gianluca Andrissi ribalta molti dei commenti sulla partita di mercoledì: «Sicuramente il Napoli ha giocato e palleggiato bene. È stata una gara molto tattica, anche per l’Inter. Ha studiato mossa e contromossa, ha dimostrato di essere molto quadrata e alla fine ha avuto la meglio. C’è stata chiaramente l’ingenuità di Lorenzo Insigne, che non doveva farsi espellere, però quest’Inter quadrata e magari non bella, con meno passaggi di prima e meno possesso palla, perché i dati la davano al secondo posto e ora è scesa al quinta, vincendo a Cagliari da 1-0 e battendo il Napoli si ritrova a un punto dal Milan. Un’Inter meno bella ma molto tosta, granitica».