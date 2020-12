Scanziani: “Gomez all’Inter? Penso a delle difficoltà. Eriksen…”

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez è uno dei nomi su cui si discute per l’Inter a gennaio. In relazione al Papu si è espresso l’ex giocatore nerazzurro Alessandro Scanziani, che ne ha parlato nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio” trovando qualche similitudine col caso Eriksen-Conte.

CHI HA RAGIONE? – Alessandro Scanziani giudica lo scarso impiego di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte nell’Inter: «Partiamo da un presupposto, che l’allenatore è quello che mette la sua faccia più dei giocatori. Se perdi tre-quattro partite facile che ti esonerano, invece ai giocatori questo non succede mai. Quindi, se fa queste scelte, è perché pensa di mettere in campo la squadra migliore. In queste giornate è stato un po’ più attento rispetto alle altre partite, senza cambi negli ultimi cinque minuti dove mette Eriksen e tutti che lo insultano. È una sua scelta e va rispettata, però ho visto altri allenatori fare la stessa cosa».

UTILE? – Scanziani giudica quindi il possibile acquisto di Alejandro Gomez: «Per come gioca Conte penso che possa avere delle difficoltà. Lui nasce come punta, magari non numero 9. Parte sulla sinistra, poi si accentra per sfruttare il tiro che ha. Ha sempre fatto diverse gol, anche se le responsabilità all’Inter sono diverse dall’Atalanta: lì, se perdi tre o quattro partite, non succede niente mentre all’Inter uno o due partite sarebbero pesanti. Non è sempre facile giocare in certe squadre. Se deve prendere un giocatore, non dico che sia come Eriksen, ma che gioca nello stesso ruolo e con le stesse caratteristiche magari il mister ci pensa due volte».