Ancelotti: “Eriksen problema all’Inter? Stessa cosa successa al Tottenham!”

Condividi questo articolo

Conte Ancelotti

Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha detto la sua riguardo l’Inter attuale facendo riferimento a Christian Eriksen. Poi il tecnico ha parlato anche del pubblico allo stadio e del caso Nicolò Zaniolo.

INTER ED ERIKSEN – Ancelotti parla dell’Inter attuale, per questa stagione fuori dalle coppe, e di Christian Eriksen: «Al di là delle coppe l’Inter è una candidata per la forza della rosa e la qualità del tecnico. Poteva anche essere candidata anche con le coppe, anzi direi che tante volte è molto più complicato gestire una squadra se non ci sono le coppe. Eriksen? Ottimo giocatore però è quello che è successo al Tottenham sta succedendo all’Inter. Chiediamoci se è un fattore personale e delle sue ambizioni. Ci sono tante cose che noi da fuori non riusciamo a giudicare».

IL PUBBLICO – Ancelotti dice la sua in merito al possibile ritorno dei tifosi allo stadio parlando di quanto successo in Premier League: «Abbiamo avuto duemila persone le ultime due partite, l’effetto è cambiato totalmente. Purtroppo le cose sono cambiate velocemente perché c’è stato un aumento eccessivo di persone infettate e hanno richiuso. L’obiettivo è quello di riportare le persone allo stadio perché è l’essenza del gioco, senza è difficile. A livello tecnico vedo che il calcio sta cambiando, non so se per la pandemia. Vedo più ricerca del gioco verticale soprattutto in Inghilterra».

SU NAZIOLO – Ancelotti parla anche del caso Zaniolo: «Consiglio a Zaniolo? I panni sporchi si lavano in casa e credo che valga anche per il calcio. L’aspetto personale invece se lo deve gestire come meglio crede, la pubblicizzazione di tutto questo rappresenta un danno per tutti e soprattutto per i giovani. Il calcio è un privilegio per tutti, anche per me. Il problema è che in questo momento le reti sociali hanno allontanato quelle che sono le relazioni personali dirette e questo incide fortemente sulla nostra vita privata».