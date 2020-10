Amoruso: “Inter ha un’identità rispetto la Juventus! La lotta scudetto…”

Inter e Juventus per la corsa scudetto, ma attenzione al Napoli. Ne è sicuro Nicola Amouruso, ex attaccante bianconero intervistato da “TuttoMercatoWeb”

LOTTA SCUDETTO – Inter, Juventus e lotta scudetto, Nicola Amoruso ne parla ai microfoni di TMW: «Anche Inter fa fatica? A differenza della Juventus però ha più anima e un’identità che ai bianconeri manca. Sarà una lotta a due tra Juventus e Inter, ma anche il Napoli mi sembra forte e proiettato a lottare per obiettivi importanti. Il Milan lo vedo Ibrahimovic dipendente, mentre gli azzurri sono più squadra».

DIFFICOLTÀ – L’ex attaccante bianconero poi si sofferma in particolare sulle difficoltà della Juventus guidata dal nuovo tecnico: «Pirlo? Credo sia stata una scelta di pancia. Agnelli ha piena fiducia nelle potenzialità di un allenatore che potrà solo migliorare. Non mi sembra il caso di parlare, al momento, di bocciatura. Pirlo ha le sue giustificazioni: la Juve ha avuto poco tempo per lavorare tutti insieme e provare certi meccanismi. Ma la partenza è stata deludente».

