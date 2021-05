Amoruso – ex attaccante -, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24”, dice la sua sul futuro dell’amico Conte all’Inter e sul prossimo impegno contro la Juventus, ex squadra di entrambi.

TRATTATIVA DIFFICILE – Per Nicola Amoruso potrebbe essere più complicato del previsto il prosieguo dell’attuale progetto tecnico interista: «Conoscendo abbastanza bene Antonio Conte, ha fatto un gran lavoro all’Inter. Ma è un allenatore molto determinante che vuole vincere. Credo che la situazione all’Inter sia molto complicata. Quest’anno è riuscito a vincere meritatamente lo scudetto e l’anno prossimo vuole puntare in alto. Anche alla Champions League. Sarà una trattativa difficile per via della politica dell’Inter. In caso di vittoria sabato a Torino, Conte, oltre ad aver vinto lo scudetto, non darà la possibilità di andare in Champions alla Juventus (ride, ndr)». Queste le parole di Amoruso sul futuro di Conte.