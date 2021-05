Bertolini: «Lautaro Martinez? Ci sta essere nervosi, nessuna offesa»

NORMALE NERVOSISMO – Secondo Milena Bertolini , commissario tecnico della Nazionale Femminile italiana, il diverbio tra Lautaro Martinez e Antonio Conte non deve preoccupare. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i due hanno già chiarito pubblicamente. Ecco il suo punto di vista: «Quando entri e poi vieni sostituito prima della fine, ci sta essere nervosi. E ci sta che Conte volesse cambiarlo se non stava facendo bene. In quelle situazioni lì bisogna capire il momento. Il giocatore non ha offeso nessuno. Questa è la mentalità che ha portato Conte e che ha trasmesso ai giocatori: questo è positivo».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: