Ambrosini: «Juventus ti punisce, Inzaghi attento! Thuram e Chiesa…»

L’Inter scende in campo alle 20.45 contro la Juventus di Allegri, diretta inseguitrice a -2 dai nerazzurri primi in classifica. Ambrosini nel pre-partita di DAZN parla dell’importanza dei due portieri, della difficoltà tattica per Inzaghi ma anche dello scontro particolare tra i due figli d’arte Thuram e Chiesa

TATTICA – L’Inter di Simone Inzaghi per rimanere prima in classifica è chiamata a fare la partita contro la Juventus, ma occhio alla tattica di Massimiliano Allegri come sottolinea Massimo Ambrosini: «La Juventus dà l’impressione di lasciarti in mano la partita, però poi ti punisce sui piazzati, sulle ripartenze. Quindi l’attenzione è sia dal punto di vista psicologico che tattico. Inzaghi sa che soprattutto in partite come queste decidono i particolari».

NUMERI UNO – Ambrosini parla poi dell’importanza dei due portieri: «Szczesny è tanto importante anche perché per il tipo di partite che fa, la Juventus è soggetta a fare una partita difensiva. È lo stesso portiere che ha permesso alla sua squadra di vincere con il Milan parando quel tiro di Giroud. Sommer è arrivato in un reparto complicato perché doveva sostituire uno con la personalità di Onana. Non lo sta facendo rimpiangere, è un ragazzo che ha esperienza e personalità e sta gestendo bene la situazione».

FIGLI D’ARTE – Ambrosini parla poi dello scontro tra figli d’arte ed ex compagni, ovvero Marcus Thuram e Federico Chiesa: «Ieri abbiamo vissuto l’emozione dei genitori di Camarda, su Thuram e Chiesa fa effetto ma ormai i genitori sono abituati. Sono decisivi in modo diverso: Thuram con la sorpresa di essersi integrato bene e in modo così rapido. Chiesa è chiamato a confermare ciò che aveva fatto vedere prima dell’infortunio, ora la Nazionale lo ha restituito alla Juventus con una fiducia diversa».