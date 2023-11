Giuntoli: «Nicolussi Caviglia in Juventus-Inter? Lui straordinario! Valutiamo…»

Giuntoli prima di Juventus-Inter non pensa alla lotta scudetto, ma all’obiettivo Champions League. Poi un pensiero anche sull’esordio di Nicolussi Caviglia e di altri giovani in questa stagione. Ne ha parlato su DAZN.

ESORDIO IN BIANCONERO – Cristiano Giuntoli ha parlato così prima di Juventus-Inter: «Nicolussi Caviglia titolare? Intanto siamo molto contenti di questa partita per lui. Sta a testimoniare il lavoro fatto dal club e i tanti ragazzi che facciamo giocare in prima squadra. Lui è un ragazzo straordinario che si è allenato con dedizione. Siamo convinti che sia un ragazzo molto valido e questa sera avrà una grande opportunità. Scudetto? Noi siamo molto onesti, il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions League. Siamo curiosi questa sera per capire a che punto siamo. Stiamo con i piedi per terra e pensiamo ad arrivare tra le prime quattro. In generale io non credo che con un colpo di mercato si possano colmare determinate cose. Noi puntiamo sempre al massimo. Cerchiamo di capire i nostri giovani cosa ci possono dare, per loro stessi e per il club. Stiamo facendo delle valutazioni. Se ci saranno delle opportunità sicuramente ci faremo trovare pronti, però stiamo valutando i nostri ragazzi».