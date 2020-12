Ambrosini: “L’Inter ha rivirato su una strada. Biscotto? Non permesso!”

Massimo Ambrosini

Ambrosini rigetta l’idea che il Real Madrid possa accontentarsi di un pareggio col Borussia Monchengladbach. L’ex centrocampista, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, sostiene che l’Inter si stia rimettendo in corsa e possa giocarsi le sue possibilità anche in Champions League.

NO AL BISCOTTO – Massimo Ambrosini inizia la sua analisi a livello tattico: «L’Inter ha rivirato su una strada tecnica, che è quella di avere un centrocampista con un vertice più basso. Ha provato, e secondo me è una strada che non deve essere per forza non più percorsa, il trequartista. Sembra una squadra che così è aggrappata a più certezze, prima aveva una produzione notevole e una capacità di creare occasioni anche superiore, ma non è riuscita ad avere un rendimento difensivo. Rischio biscotto? Penso che il Real Madrid sicuramente non può andarsi a permettere di fare calcoli, dopo le brutte figure che ha fatto. Il Real Madrid la partita la giocherà, il paradosso di tutto è che se l’Inter dovesse stravincere, a risultato acquisito, l’unica tentazione sarebbe dare un orecchio al risultato di Milano. Detto questo la partita se la giocheranno».