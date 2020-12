Malinovskyi guarito dal Coronavirus: l’Atalanta ritrova l’ucraino

Ruslan Malinovskyi Atalanta

Malinovskyi era risultato positivo al Coronavirus durante la sosta per le nazionali con l’Ucraina. Il centrocampista offensivo dell’Atalanta è ora guarito ed è tornato a casa, da valutare le sue condizioni in vista della ripresa.

TORNA IN CAMPO? – Ruslan Malinovskyi non gioca in Serie A da Atalanta-Inter dello scorso 8 novembre. Poco più di una settimana dopo l’Ucraina ha comunicato la sua positività al Coronavirus e l’immediato isolamento. Nel giovedì appena concluso il centrocampista ha avuto un tampone negativo ed è potuto tornare a casa, come certificato dalla moglie con una storia sul proprio account Instagram. Da capire se Gian Piero Gasperini potrà avere Malinovskyi a disposizione domenica, quando i bergamaschi saranno ospiti dell’Udinese alle ore 15.