VIDEO – Adriano inarrestabile, tripletta nel 5-0 di Inter-Messina

Adriano Leite Ribeiro

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 dicembre 2004. I nerazzurri demoliscono il Messina a San Siro: Adriano, in stato di grazia, firma una tripletta.

INARRESTABILE – Adriano Leite Ribeiro è il protagonista assoluto della partita tra Inter e Messina del 4 dicembre 2004. Il brasiliano trova il primo gol già al 3′, risolvendo una bagarre nell’area siciliana dopo un calcio d’angolo. Al 14′ arriva anche il raddoppio, su punizione indiretta. Sui trenta metri Adriano raccoglie il tocco del compagno, se la allunga un minimo per saltare un avversario e piazza la botta mancina che si infila rasoterra all’angolino. A fine primo tempo il numero 10 potrebbe firmare addirittura un poker, se non vanificasse in modo sanguinoso due contropiedi. Ci sarebbe gloria anche per Christian Vieri, che viene fermato dal palo. Ma al 36′ ecco la tripletta di Adriano, che risolve un’altra mischia su calcio d’angolo. Nella ripresa l’Inter resta in dieci per l’espulsione di Francesco Toldo, ma dilaga lo stesso. Al 56′ Sinisa Mihajlovic batte una punizione rasoterra dalla destra, la palla colpisce il palo ma poi sbatte addosso al portiere Dimitrios Eleftheropoulos e finisce in rete per il 4-0. A metà ripresa il Messina trova il gol, con un rigore trasformato da Nicola Amoruso. L’arbitro Pierluigi Collina fa però ripetere, e stavolta Fabian Carini (all’esordio in nerazzurro) para. All’84’ arriva anche il 5-0: Vieri lanciato in contropiede trova il mancino che passa sotto le gambe del portiere. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di Inter-Messina.